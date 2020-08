L’intervista alla modella che ha incantato Valentino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Aurora Talarico, 19 anni a settembre, è una modella italiana da tenere d’occhio. Primo lavoro come mannequin? Aprire la sfilata di Valentino autunno/inverno 17/18 a Parigi. Ultimi lavori? Sfilata virtuale di Alberta Ferretti, Resort 2021- Tribute to Italy; show di Etro Primavera Estate 2021 e foto per Max Mara scattate da niente meno che Giampaolo Sgura. Le abbiamo fatto alcune domande per conoscerla meglio ed abbiamo scoperto la sua personalità solare ed elegante. 1. Ti saresti mai immaginata di arrivare a questi livelli nel mondo della moda? Onestamente no, è successo tutto per caso. Ho iniziato scattando alcune foto per il blog di Alessia Marcuzzi, La Pinella, allora avevo quattordici anni ed ero molto timida ma, con mia grande sorpresa, mi sentii subito a mio agio sul set. In quel momento, mia madre ed io ci rendemmo ... Leggi su nicolaporro

