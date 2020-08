L'Inps potrebbe rendere noti oggi i nomi dei deputati del bonus Iva (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - È ancora il caso dei 'furbetti' del Parlamento ad animare il dibattito politico. L'Inps potrebbe rendere noti i nomi di chi ha usufruito del bonus destinato alle partite Iva dopo la comunicazione del Garante della privacy secondo il quale non ci sono ostacoli in tale direzione. La richiesta dovrebbe arrivare dalla Camera che sta valutando il da farsi, con il presidente di Montecitorio Fico che da giorni ritiene necessario fare chiarezza sul caso dei deputati che hanno chiesto i 600 euro. Sono in corso contatti tra l'Inps e la Camera, il presidente Tridico potrebbe rispondere già in giornata all'invito reiterato da parte di tutte le forze politiche affinche' si conoscano i nomi dei parlamentari ... Leggi su agi

