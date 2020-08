L'icona di Mosca contro il Covid è Yuri Gagarin (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il vaccino per salvarci dal Coronavirus come la gara per lo spazio. E arrivano ancora prima i russi. Putin annuncia che i suoi scienziati lo hanno trovato, e lui lo battezza Sputnik V, come il ... Leggi su quotidiano

L'icona di Mosca contro il Covid è Yuri Gagarin

Le notizie viaggiavano lente, e il giorno dopo l’Occidente ebbe paura. Mosca stava per vincere la Guerra Fredda. "L’abbiamo provato su una delle mie figlie", rivela Putin. Come dire, se non ho paura i ...

Russia-Germania: Maas a San Pietroburgo, Berlino impegnata per riconciliazione

Mosca, 11 ago 17:15 - (Agenzia Nova) - L'Esercito tedesco, durante la Seconda guerra mondiale, ha assediato San Pietroburgo per 872 giorni: la Germania oggi promuove la modernizzazione dell'ospedale p ...

