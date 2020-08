Lichtsteiner si ritira, il videomessaggio dell’ex Lazio e Juventus: “Dopo un paio di settimane ho preso la mia decisione” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Stephan Lichsteiner dice basta col calcio giocato a 36 anni. La notizia sembra essere nell'aria da tempo, almeno da quando lo svizzero aveva detto addio all'Arsenal e poi all'Augsburg. Adesso, però, tutto è diventato ufficiale. Attraverso un videomessaggio pubblicato su i canali ufficiale e social della Nazionale svizzera, l'esterno ex anche di Lazio e Juventus ha confermato la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo.Lichsteiner si ritira: l'annuncio con un videomessaggiocaption id="attachment 1005829" align="alignnone" width="768" Stephan Lichsteiner (getty images)/caption"Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato", ha detto Lichtsteiner. "Con questo video ... Leggi su itasportpress

