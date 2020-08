Lichtsteiner lascia il calcio: il terzino comunica il ritiro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Stephan Lichtsteiner comunica l’addio al calcio con un video sui social: l’ex terzino della Juventus si ritira a trentasei anni Stephan Lichtsteiner ufficializza l’addio al calcio giocato con un video sui social network. Lo svizzero, perno della Juventus della ricostruzione, appende gli scarpini al chiodo a 36 anni. L’ultima avventura in Bundesliga all’Augsburg e i continui acciacchi che lo hanno tormentato, lo hanno portato a questa scelta. Queste le parole di Lichtsteiner che ha comunicato il suo messaggio in più lingue: “Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato. Con questo video vorrei ringraziarvi per le splendide emozioni vissute ... Leggi su zon

