Libano, credito finito per chi ha governato: è l’ora dei negoziati con chi protesta. L’incognita del “nuovo contratto politico” di Macron (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo tre giorni di furiose proteste di piazza, sobillate nuovamente dall’esplosione al porto di Beirut che ha causato più di duecento vittime, oltre settemila feriti e circa trecentomila sfollati, il primo ministro Hassan Diab ha rassegnato le sue attese dimissioni. Incalzato dall’addio di quattro suoi ministri – in particolare quello delle Finanze, Ghazi Wazni, e quella della Giustizia, Marie-Claude Najm – nelle ultime 24 ore, Diab ha spiegato alla nazione la ragione ultima del suo passo indietro. “È vero che la corruzione è radicata in tutti i gangli dello Stato, ma io mi sono reso conto che in realtà, qui, la corruzione è più grande dello stesso Stato. Che Dio benedica il Libano“, ha detto, amareggiato, in conferenza stampa. Parole simili, il giorno prima dell’esplosione, erano state ... Leggi su ilfattoquotidiano

