Leghisti, PD e Forza Italia: chi ha “confessato” di aver preso il bonus 600 euro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Oggi il Corriere della Sera mette in fila i consiglieri regionali che hanno “confessato” di aver preso il bonus 600 euro per le Partite IVA. Intanto sui tre consiglieri regionali veneti della Lega è calata la scure. Per Gianluca Forcolin (anche vicegovernatore e assessore), Alessandro Montagnoli e Riccardo Barbisan la carriera politica subisce un brusco stop, se definitivo o no si vedrà. Non saranno ricandidati, il loro nome sulle liste in competizione il 20 e 21 settembre non ci sarà. «Hanno fatto una grandissima sciocchezza» ha commentato lapidario Lorenzo Fontana, ex ministro ma soprattutto commissario della Lega in Veneto. E intanto ne spunta un altro in Piemonte: dopo quello di Matteo Gagliasso, fedelissimo del ... Leggi su nextquotidiano

INCUBO VENETO PER SALVINI

VENEZIA – Eccesso di potere. In Veneto sembra esserci soltanto una crisi da abbondanza in casa della Lega, dove Luca Zaia è ricandidato a succedere a se stesso per la terza volta. Anche ieri ha tenuto ...

