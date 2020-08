Legge cinema Campania: 5 milioni per il piano operativo 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiÈ stato pubblicato sul BURC del 10 agosto il piano operativo annuale di promozione dell’attività cinematografica e audiovisiva per l’anno 2020 e la relativa modulistica. Il piano 2020, che ha una dotazione complessiva di 5 milioni di euro, è articolato in tre sezioni principali: “Opere audiovisive” con risorse pari a 2 milioni e 250 mila euro; “Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva”, con un budget d 1 milione e 250 mila euro; “Sostegno all’esercizio”, con una disponibilità di 1 milione di euro. La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 settembre ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : LEGGE CINEMA CAMPANIA, 5 MILIONI DI EURO PER IL PIANO OPERATIVO 2020 - GiuffreFrancisL : Nel caso di spettacolo al #cinema o #teatro annullato per #coronavirus, se l'acquirente rinuncia al #voucher (che p… - David43365182 : @Cerrezio_FC @F1R9A0 @matteorenzi Quando chi gestisce una Compagnia Aerea, uno stadio, un cinema si renderanno cont… - giorjolly : RT @ilcentuplo: “Padre padrone” di Paolo e Vittorio Taviani e “In nome della legge” di Pietro Germi I due restauri del Centro Sperimentale… - WonderJess_ : Plus: - chi si è lasciato da poco (mi è capitato ed è orribile) - chi ha rapporti troppo stretti con la famiglia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge cinema LEGGE CINEMA CAMPANIA, 5 MILIONI DI EURO PER IL PIANO OPERATIVO 2020 https://www.irpiniatimes.it Letto N.6: Video intervista a Francesco Motta

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anch ...

Letto N.6: Video intervista a Carolina Crescentini e Milena Cocozza

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anch ...

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anch ...Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anch ...