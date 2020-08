Lega, sospesi i deputati Dara e Murelli: hanno percepito il bonus 600 euro. “Inopportuno che i parlamentari abbiano aderito a tale misura” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati Elena Murelli e Andrea Dara”. Lo rende noto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. Entrambi i deputati hanno percepito il bonus Inps di 600 euro previsto per i titolari di partita Iva. “Pur non avendo violato alcuna legge – dice Molinari – è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione. E’ comunque incredibile che i vertici dell’Inps non abbiamo versato ai ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Pur non avendo violato alcuna legge - spiega il capogrupop del Carroccio a Montecitorio Riccardo Molinari - è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo d ...

