Lega | anche il vice di Zaia riceve Bonus Inps di 600 euro | «A mia insaputa»

La "Lista della vergogna" si fa sempre più affollata. Con l'hashtag di rivolta #FuoriINomi, i parlamentari che hanno richiesto il Bonus Inps di 600 euro spuntano fuori come funghi, si sono autodenunciati quasi tutti. Tra i nomi nuovi, tre provengono dalla Veneto. Si tratta di tre esponenti della Lega, due consiglieri regionali, Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli, e del vicepresidente di Zaia, Gianluca Forcolin. Montagnoli assicura che il Bonus è stato richiesto per effettuare beneficenza, mentre Barbisan e Forcolin giurano di esserne all'oscuro. Il sussidio sarebbe stato richiesto a loro insaputa.

