Le Iene per Nadia, lo speciale per ricordare Nadia Toffa in onda giovedì 13 agosto su Italia 1 (Di giovedì 13 agosto 2020) Le Iene per Nadia, a un anno dalla morte di Nadia Toffa, uno speciale dedicato racconterà la sua storia. In onda giovedì 13 agosto alle 21:10 su Italia 1 Giovedì 13 agosto su Italia 1 andrà in onda uno speciale per ricordare la iena più nota della televisione Italiana, Nadia Toffa, a un anno dalla sua morte. Lo speciale, dal titolo “Le Iene per Nadia” racconterà la sua carriera televisiva, sarà un ricordo allo stesso tempo commovente e ... Leggi su dituttounpop

redazioneiene : LE IENE PER NADIA Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. Il 13 agosto i suoi compagni di viaggio la raccontano, la… - redazioneiene : DOMANI LE IENE PER NADIA Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. A un anno di distanza i suoi compagni di viaggio… - redazioneiene : DOMANI, LE IENE PER NADIA “Mi fai esplodere il cuore”. C’è anche la dedica sul palco di Jovanotti ne “Le Iene per… - Luxanna79 : RT @redazioneiene: DOMANI, LE IENE PER NADIA “Mi fai esplodere il cuore”. C’è anche la dedica sul palco di Jovanotti ne “Le Iene per Nadia… - portesante67 : RT @redazioneiene: LE IENE PER NADIA Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. Il 13 agosto i suoi compagni di viaggio la raccontano, la rico… -