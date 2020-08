“Le Iene per Nadia”. Domani su Italia Uno l’omaggio a un anno dalla morte (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Le Iene per Nadia”. Questo è il titolo dello speciale che andrà in onda Domani sera su Italia Uno, a un anno dalla morte di Nadia Toffa. ”Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate! A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non siamo assolutamente attrezzati. Perché in questo speciale dedicato a Nadia parleranno tutte le persone che hanno lavorato con lei. Persone che normalmente stanno dietro la telecamera non sanno stanno qui, dove sono seduto io e dove non sappiamo stare, ossia davanti. Questa cosa che ci costa moltissimo. Come vedrete, la facciamo solo per lei”. La ... Leggi su secoloditalia

redazioneiene : LE IENE PER NADIA Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. Il 13 agosto i suoi compagni di viaggio la raccontano, la… - redazioneiene : DOMANI LE IENE PER NADIA Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. A un anno di distanza i suoi compagni di viaggio… - Agenzia_Ansa : #NadiaToffa, un anno fa l'addio. Lo speciale delle #Iene. Inediti, interviste, testimonianze e ricordi dei colleghi… - MatildeDErrico : RT @redazioneiene: DOMANI LE IENE PER NADIA Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. A un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la ra… - SecolodItalia1 : “Le Iene per Nadia”. Domani su Italia Uno l’omaggio a un anno dalla morte -

Ultime Notizie dalla rete : “Le Iene Tornano i viaggi "a scrocco" di Pio e Amedeo. Col Foggia sempre nel cuore l'Immediato