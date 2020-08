Le foto del cavallo che stramazza al suolo alla Reggia di Caserta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un cavallo che trasportava turisti in carrozza all’interno del giardino della Reggia di Caserta è stramazzato al suolo oggi. Ad assistere alla scena decine di turisti, e anche bambini, che passeggiavano lungo i viali del palazzo vanvitelliano. Le autorità sanitarie hanno transennato l’area per consentire i rilievi del caso e per portare l’animale in un centro specializzato. L’autopsia accerterà le cause per le quali l’animale è crollato a terra, senza vita, mentre trasportava una carrozza carica di turisti, in una giornata caldissima. “Denunceremo il titolare della carrozza. E’ qualcosa di vergognoso. Chiediamo ordinanze in tutti i comuni che mettano fine a tutto ciò. Con le condizioni di caldo estremo dei ... Leggi su nextquotidiano

CASTEL DEL GIUDICE – Passeggiate sotto le stelle, musica nel bosco, yoga tra i meleti, spettacoli di buskers, escursioni, e-bike e una coinvolgente serata dedicata all'osservazione astronomica. Borgot ...

Deborah Iurato a 6 anni dalla vittoria di Amici è cambiata: "A volte ci perdiamo per ritrovarci" Deborah Iurato è stata la vincitrice della tredicesima edizione di Amici, quarta donna a vincere il tal ...

