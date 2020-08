Le Bureau Sotto Copertura 6 ci sarà? Il finale della quinta stagione oggi su Sky Atlantic lascerà molte cose in sospeso (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le Bureau Sotto Copertura 6 ci sarà? Al momento sembra che la risposta sia negativa anche se la speranza è l'ultima a morire. In attesa di vedere il finale della quinta stagione oggi, 12 agosto, su Sky Atlantic, sembra proprio che i fan non siano pronti a dire addio al loro amato personaggio ancora poco informati del fatto che molte cose rimarranno in sospeso e che in Patria in molti si sono lamentati proprio di questo. Il 4 maggio si è conclusa la quinta stagione Le Bureau Sotto Copertura con due episodi molto criticati e diretti da Jacques Audiard e finiti poi nel mirino ... Leggi su optimagazine

