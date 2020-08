Latina. Prima palpeggiano un 84enne, poi lo spintonano a terra e lo derubano: arrestate due giovani rom (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nel corso del servizio di prevenzione e controllo del territorio questa mattina la squadra volante ha tratto in arresto due ragazze nomadi, R.B del 2001 e C.S. del 1998 entrambe, in concorso tra loro, si sono rese responsabili del reato di rapina impropria , nei confronti di un anziano cittadino straniero del 1936 che si trova in Italia senza fissa dimora. I fatti Nella Prima mattinata odierna su disposizione della Sala Operativa una volante si portava nei pressi della Stazione Ferroviaria di Latina per la segnalazione di un uomo anziano in difficoltà. Giunti sul posto i poliziotti raccoglievano la testimonianza di un cittadino bosniaco del 1936, che raccontava di essere stato derubato da due giovani presumibilmente di etnia rom. L’84enne ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Latina. Prima palpeggiano un 84enne, poi lo spintonano a terra e lo derubano: arrestate due giovani rom

"Prime numerose ma lo spazio c’è"

