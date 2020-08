L’Atalanta come il Bayern nella finale Champions del 99: vinceva 1-0 al 90esimo, ha perso 2-1 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Clamoroso a Lisbona: l’Atalanta sembrava in semifinale di Champions. Al 90esimo era in semifinale. La squadra di Gasperini sembrava aver battuto 1-0 il Psg di Neymar e Mbappé. E invece il calcio è infame e tremendamente affascinante, dipende dai punti di vista. E in tre minuti il Psg ha ribaltato la partita, trascinato da Neymar che si è divorato due gol ma è stato l’anima della squadra. La prima rete è stata di Marquinhos. La seconda di Choupo-Moting entrato pochi minuti prima al posto di Icardi. Il Psg ha acciuffato la semifinale nel finale ma non ha rubato nulla. Ha fatto la partita, tranne un quarto d’ora nel primo tempo. Del resto, pur con assenze importanti (Verratti, Di Maria e Mbappé entrato nel secondo tempo), ha una ... Leggi su ilnapolista

