Lasagna Napoli, l’agente: «Hanno scelto Petagna» (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’agente di Kevin Lasagna ha commentato le voci che vorrebbero l’attaccante dell’Udinese al Napoli in cambio di Andrea Petagna Massimo Briaschi, agente di Kevin Lasagna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del possibile scambio tra l’attaccante dell’Udinese e Andrea Petagna. «Non so se ci sia qualcosa di vero. Il Napoli ha scelto Petagna, la situazione è semplice: Lasagna ha un contratto con l’Udinese e quindi bisogna prima trattare con la società friulana. Dopo un’eventuale accordo tra i club, ci saranno da fare alcune valutazioni. Accordo col Napoli prima dell’acquisto di Lozano? Smentisco, non ... Leggi su calcionews24

