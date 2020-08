L’appello di Grillo al Movimento (e al Governo): «Investite sulla rete. Era il nostro sogno» – Il video (Di mercoledì 12 agosto 2020) Basta finanza, avanti gli investimenti infrastrutturali sulla rete per un grande progetto industriale «di lungo periodo e sotto la regia dello Stato, non di investitori stranieri». Anche usando i fondi messi a disposizione dall’Unione europea – per la «debolezza della Germania» o la «grandezza di Conte» – con il Next Generation Eu. Questa la sintesi dell’ultimo intervento del fondatore del Movimento 5 Stelle sul Sacro Blog. Sono investimenti, sostiene Grillo, che genererebbero sia risparmi di risorse, sia «l’inversione del processo di destinazione di risorse sempre crescenti» al rimborso del debito, sia la «possibilità per gli altri operatori di conferire le loro infrastrutture rafforzando ulteriormente il progetto di ... Leggi su open.online

