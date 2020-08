L’amico gli presta la Lamborghini (da 260mila euro). E lui le fa fare questa fine: il video (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una Lamborghini Huracan, dal valore di 220-260mila euro, distrutta. È la fine che ha fatto fare all’auto nuova un uomo, a Huelva, in Spagna, che l’aveva chiesta in prestito a un amico. La sua corsa è terminata, come si vede nel video, contro una casetta della luce. I due alla guida sono scappati – tra loro non c’era il proprietario del veicolo – ma sono stati rintracciati dalla polizia al vicino ospedale cittadino Juan Ramón Jiménez. Il conducente è indagato per guida pericolosa. video Twitter L'articolo L’amico gli presta la Lamborghini (da 260mila euro). E lui le fa fare questa ... Leggi su ilfattoquotidiano

ninofrassicaoff : Il mio amico Mario non può portare con se il suo cane e l'ha portato da me: glielo tengo io, una soluzione c'è semp… - gianlucarossitv : 4.8.2020 Un amico mi ha mandato una conferenza-stampa di #antonioconte per Modena-Siena del febbraio 2011. L'ho rim… - chetempochefa : La differenza con gli conflitti che ho visto è che lì sapevi chi era il tuo nemico. Qui no. Può essere il tuo vicin… - Jnterista_5 : Ilaria d'amico e gli argomenti del prossimo programma di attualità: - Perchè bestemmiare è importante per l'uomo. -… - Maga_Dada_ : @MarcoCantamessa Il consenso l'ha distrutto fuoco amico che gli ha sparato contro per mesi e mesi... Bisogna che s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amico gli L’amico gli presta la Lamborghini (da 260mila euro). E lui le fa fare questa fine: il video Il Fatto Quotidiano