L’altra metà della storia: trama, cast e anticipazioni film in prima tv (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’altra metà della storia: trama, cast e anticipazioni film in prima tv La prima serata del mercoledì si apre all’insegna delle grandi emozioni con L’altra metà della storia. La pellicola del 2017, in onda oggi 12 agosto 2020 dalle 21:20 su Rai 3, rappresenta la trasposizione cinematografica del romanzo Il senso di una fine di Julian Barnes ed è stata diretta da Ritesh Batra, regista e sceneggiatore noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Photograph, Our Souls at Night, Masterchef e The Lunchbox.Segui Termometro Politico su Google News Il lungometraggio drammatico, distribuito da BIM e scritto da Nick Payne, ha potuto contare sulla ... Leggi su termometropolitico

AlbertoBagnai : In Italia tutti chiedono a gran voce semplificazione. Giusto. In un mondo retto da regole semplici, metà di quelli… - naathanscott : l’altra metà del tempo pensavo a @gabytIler - rockapasso : RT @AlbertoBagnai: In Italia tutti chiedono a gran voce semplificazione. Giusto. In un mondo retto da regole semplici, metà di quelli che l… - ThedyStefano : RT @chiarafed75: @MarcoSanavia1 Metà governo dà i soldi al sud, l'altra metà al sistema di 'accoglienza'. L'Italia che tira la carretta si… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai3 “L’altra metà della storia” con Charlotte Rampling e Jim Broadbent -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra metà Lo stipendio di Andrea Pirlo alla Juventus non arriva alla metà dell’ingaggio di Sarri Sport Fanpage