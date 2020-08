Lady Gaga: "Assumo un farmaco antipsicotico, il mio cervello ne ha bisogno" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Presentando il suo ultimo album Lady Gaga ha fatto delle rivelazioni inedite sul suo stato di salute e sui farmaci che assume. Lady Gaga assume un farmaco antipsicotico per il trattamento della schizofrenia. La cantante ha raccontato la sua storia nel corso di una diretta radiofonica. Lady Gaga alcune settimane fa ha presentato Chromatica, il suo sesto album, a radio Beats 1 di Apple Music, durante l'intervista con Zane Lowe ha parlato anche dei suoi problemi di salute, ma quello che ha detto sul farmaco è stato reso noto solo ora. La cantante oltre a parlare del suo album ha detto che da molto tempo assume l'olanzapina, un farmaco usato per trattare la schizofrenia e il disturbo bipolare. Lady ... Leggi su movieplayer

Lady Gaga: "Assumo un farmaco antipsicotico, il mio cervello ne ha bisogno"

Presentando il suo ultimo album Lady Gaga ha fatto delle rivelazioni inedite sul suo stato di salute e sui farmaci che assume. Lady Gaga assume un farmaco antipsicotico per il trattamento della schizo ...

