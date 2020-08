L’addio di Koulibaly a Callejon: “Professionista esemplare, amico vero” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Continuano i saluti dei giocatori del Napoli a Josè Maria Callejon. Lo spagnolo è ormai all’addio alla squadra azzurra. Prima Insigne, poi Ghoulam, adesso arrivano anche i saluti di Kalidou Koulibaly. Su Twitter il senegalese posta una foto di un abbraccio in campo con il compagno di squadra e la scritta: “Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido abbraccio” Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido abbraccio Un modèle de professionalité et un véritable ami. Pour toujours ensemble, comme cette étreinte exceptionnelle Forever together, just like that amazing hug #KK @J21Calleti pic.twitter.com/hWULL525Sb — Koulibaly Kalidou ... Leggi su ilnapolista

