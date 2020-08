La versione erotica del ritorno di Sarri. Napoli città cuckold (Di mercoledì 12 agosto 2020) Maurizio non ha mai avuto bisogno di nulla. Una tuta in acetato, la barba sfatta, gli occhiali che scivolano sul viso imperlato dal caldo estivo. E quel mozzicone inumidito portato a mezzo labbro, a tenere in sospeso il desiderio. Ha sempre conservato il suo fascino primordiale. Però è la prima volta che si fanno vedere in società, come una coppia. Per cui stringe il nodo alla cravatta – instabile come il primo windsor alla laurea o al matrimonio del tuo migliore amico – indossa la camicia bianca inamidata di fresco e la giacca nera. Il dress code è tassativo: i colori li sceglie sempre lei, la Juve. A 61 anni Maurizio emana la sensualità di una lunga vita strappata alla noia dei conti correnti, della polvere dei campi di provincia, dello strazio delle incertezze. E poi ha sempre quella scintilla nello sguardo sghembo: l’ebbrezza ... Leggi su ilnapolista

Stasera su Cielo va in onda Avere vent'anni, film drammatico/erotico di Fernando Di Leo, datato 1978, con protagoniste Lilli Carati e Gloria Guida. Dell'opera esistono due versioni, una è naturalmente ...

