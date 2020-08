“La verità dietro queste foto”. Meghan Markle, ennesimo colpo basso alla Royal family (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per colpa della biografia bomba che è scoppiata poco tempo fa, Meghan Markle e Harry hanno fatto ‘ciao-ciao’ con la manina ad un’eventuale riappacificazione con la famiglia Reale. Adesso spunta un altro particolare curioso e un po’ soffocante, per così dire, della vita di corte ai tempi ante Megxit, ossia il dietro le quinte nascosto per scattare le foto ufficiali del compleanno di Carlo. A quanto pare sarebbe stato un incubo, nonostante quello che si veda sia esattamente l’inverso, proprio come accade in ogni famiglia in grado di chiamarsi tale. A quanto pare i fatti sono stati i seguenti: per il 70 compleanno del principe Carlo la Royal family aveva tirato fuori il sorriso migliore, quello delle grandi occasioni, ma era tutto falso, niente di quei sorrisi e ... Leggi su caffeinamagazine

CarloCalenda : E perché? Basta disporre che i controlli si fanno dopo. Anche perché se no a che serve l’autocertificazione. La ver… - petergomezblog : Bonus 600 euro, fuori i nomi dei politici che lo hanno chiesto – Firma la petizione - LegaSalvini : “QUALCUNO CONTINUA A DIRE CHE SONO TERMINATI GLI SBARCHI”. MA LA VERITÀ È UN’ALTRA. FAI GIRARE! - LCafeinter : RT @Ruttosporc: Quindi le truppe cammellate sono state sguinzagliate a dire che è colpa del covid e che devono cedere un big per ristruttur… - Ciro24048473 : @andreademaria_ @Deputatipd E stata scoperta un altra grotta maledetta.. Foibe... Con altri 800 corpi trucidati dai… -

Ultime Notizie dalla rete : “La verità I genitori di Regeni: «La partita per Giulio non è disperata: ci sono altri testimoni» Corriere della Sera