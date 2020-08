La svolta di Fabrizio Corona: «Penso solo alla famiglia» (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’ex paparazzo si racconta in un’intervista a Chi dopo l’uscita dal carcere e stavolta ha un obiettivo in mente Leggi su media.tio.ch

Fabrizio_Micari : RT @unipa_it: Commemorazione del prof. Paolo Giaccone La cerimonia si è svolta oggi, nel 38esimo anniversario del vile assassinio mafioso… - Fabrizio_Elia : RT @Piu_Europa: A #Varsavia si è svolta una manifestazione contro la “detenzione preventiva” per un’attivista lgbt+, Margot Szutowicz. 50 a… -

Ultime Notizie dalla rete : svolta Fabrizio

Casentinopiù

CHIETI - “Fabrizio Di Stefano non vincerà le elezioni ma ha già vinto la gara per mister faccia di bronzo d’Abruzzo”: lo dichiara il segretario regionale del Pd Abruzzo Michele Fina, rin replica al ca ...Chieti. “Fabrizio Di Stefano non vincerà le elezioni ma ha già vinto la gara per mister faccia di bronzo d’Abruzzo”: lo dichiara il segretario regionale del Pd Abruzzo Michele Fina. Fina spiega: “Il c ...