La Stampa: il Napoli non molla la presa su Milik, la Juve si sposta su Lacazette

L'affare Milik alla Juve è in stallo e così i bianconeri valutano altre opzioni per il ruolo di centravanti. La Stampa scrive che sono già stati avviati approfonditi sondaggi per Lacazette dell'Arsenal. "Non ci sarà un rilancio per il regista Sandro Tonali, ormai promesso sposo dell'Inter, mentre c'è la concreta possibilità di ingaggiare l'attaccante francese Alexandre Lacazette. Il Napoli non molla la presa su Milik e così la Juve valuta altre opzioni per il centravanti: con l'Arsenal e il giocatore ci sono già stati dei profondi sondaggi e nell'affare può rientrare uno tra Douglas Costa e Cristian Romero.

