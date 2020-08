La senatrice californiana Kamala Harris è la candidata alla vicepresidenza di Joe Biden (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il Partito democratico Joe Biden ha scelto come sua vice la senatrice californiana Kamala Harris. Biden aveva anticipato da tempo che la sua scelta sarebbe ricaduta su una donna e, visto quanto la questione razziale è predominante nell’agenda pubblica americana, molti presumevano non bianca. Previsioni rispettate in una decisione storica: Harris è la prima donna nera e di origine asiatica (la madre era indiana) candidata alla vicepresidenza. È la terza donna a correre per questo incarico nella storia e, in caso di vittoria di Biden, sarà la prima a essere titolare di quest’ufficio. L’ex ... Leggi su wired

