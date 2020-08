L’A.S.D Giovani Morcone si tinge di rosa: due nuovi ingressi in società (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMorcone (Bn) – L’A.S.D Giovani Morcone si tinge di rosa! «Siamo qui per dare continuità ad un progetto che portiamo avanti con serietà e professionalità, e non pochi sacrifici, da ben 12 anni». Queste le prime parole, pronunciate dal neo presidente dell‘A.S.D Giovani Morcone, Clementino Cioccia, dopo aver depositato presso la F.I.G.C. di Campobasso l’elenco del nuovo direttivo della società a lui facente capo. Due le parole “chiave” che caratterizzeranno la nuova stagione sportiva 2020/2021: continuità e innovazione. Il nuovo gruppo infatti si è tinto di rosa grazie all’ingresso della dott.ssa Ivana Caviasca, nel ruolo di ... Leggi su anteprima24

istsupsan : Anche contro il #Covid c'è bisogno dell'impegno dei #giovani! Ce lo ricorda l'@who nell'International Youth Day. No… - iltirreno : ?? La 18enne pisana non attende l’esito del tampone e va in Versilia, nella discoteca Seven Apples. Centinaia di gio… - piersileri : #Immuni è un'arma a nostro favore, soprattutto se usata dai giovani perché proprio loro sono a contatto con un magg… - mgchxgmx : tra 19 fottutissimi giorni torno a scuola e avrei potuto benissimo iniziare l'università a ottobre se avessi studia… - Toroseduto1963 : @TBarazzo @occammamt @mysonicnation @Keynesblog @NicolaMelloni Questo è vero per molti giovani ma il qualunquismo e… -

Ultime Notizie dalla rete : L’A Giovani La «trappola» della povertà digitale: un milione di giovani senza un pc Buone Notizie