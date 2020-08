La Roma di Virginia: ancora fiamme a Ostia. Cittadini furiosi (Di mercoledì 12 agosto 2020) fiamme sul litorale Romano dove nella giornata sono andati distrutti quattro cassonetti dei rifiuti e auto in sosta. E' successo alle 10,50 ad Ostia, in viale dei Romagnoli, all'incrocio con via delle Aleutine. Una grande colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata dal cielo della Capitale a causa di un incendio di quattro cassonetti Ama. Secondo quanto riferito di vigili del fuoco del comando di Roma, il vento ha contribuito affinché le fiamme si propagassero, coinvolgendo anche quattro vetture parcheggiate nelle vicinanze andate completamente distrutte nella parte posteriore. Nessuno è rimasto ferito o intossicato ma l'aria è rimasta irrespirabile per diversi minuti. Indagini in corso per capire le cause del ... Leggi su iltempo

