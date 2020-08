La religione di Maometto in Italia, alla prova dei secoli (Di giovedì 13 agosto 2020) Il 1997 è stato l’anno europeo contro il razzismo e la xenofobia. Progetti, dibattiti, convegni, incontri rivolti a giovani e adulti per spiegare la nuova Italia: multiculturale, multireligiosa, multilingue. In una parola, plurale. Oltre vent’anni dopo dobbiamo tristemente ammettere che i semi gettati allora non hanno dato il frutto sperato: l’Italia è ancora un paese dove contano le differenze, pesano le storie familiari, definiscono opportunità e possibilità il colore della pelle e la religione professata. Ciò anche in un contesto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Nigeria, cantante 22enne condannato a morte per blasfemia

