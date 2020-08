La Rapina del Secolo, dal 14 agosto su Netflix una Casa di Carta colombiana tratta da una storia vera (Di mercoledì 12 agosto 2020) Se per la quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta bisognerà attendere il 2021, gli appassionati di heist movies potranno rifarsi su Netflix dal 14 agosto con La Rapina del Secolo. La serie tv creata da Camilo Prince e Pablo González - titolo originale El Robo del Siglo, da non confondere con l'omonimo film argentino - è tratta da una storia vera, quella di una banda di ladri che nel 1994 ha assaltato la Banca della Repubblica in Colombia, riuscendo nell'impresa di rubare ben 33 milioni di dollari americani. Ispirata ad avvenimenti realmente accaduti che hanno sconvolto l'intera nazione, la miniserie La Rapina del Secolo ricostruisce la pianificazione e la ... Leggi su optimagazine

