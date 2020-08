La Raggi si ricandida, Sallusti in controtendenza: i tre motivi per cui esultare (e con cui demolisce il M5s) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Virginia Raggi ci riprova e si ricandida a sindaco di Roma. Una bella notizia per Alessandro Sallusti che elenca almeno tre motivi per esultare: "Primo - scrive il direttore del Giornale nel suo editoriale- è che cade definitivamente un'altra delle ipocrisie dei Cinquestelle", il secondo mandato. "Il secondo motivo - prosegue - è che il caso Raggi dimostra come il merito in quel partito non conti nulla. La signora è stata il peggior sindaco della storia romana". Un fatto che apre anche la strada agli altri partiti. Ed è proprio su questo che si basa la terza ragione per esultare alla ricandidatura pentastellata: "Con lei in campo - conclude - aumentano non di poco le possibilità che Roma torni ad essere amministrata ... Leggi su liberoquotidiano

