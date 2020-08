La Radioterapia blocca le aritmie cardiache: innovativa tecnica presso l’ospedale Molinette di Torino (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’inedita accoppiata cardiologi – radioterapisti blocca le aritmie cardiache senza entrare nel cuore. All’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino è stata messa a punto una innovativa tecnica per curare il circuito elettrico alla base delle aritmie ventricolari maligne in maniera non invasiva, dall’esterno, grazie alla Radioterapia. Il primo caso sperimentato con successo è stato un paziente di 73 anni, grazie alle équipes universitarie di Cardiologia (diretta dal professor Gaetano Maria De Ferrari) e di Radioterapia (diretta dal professor Umberto Ricardi). Solitamente i pazienti con aritmie maligne, le cosiddette “tachicardie ... Leggi su meteoweb.eu

