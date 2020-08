La Polizia di Stato si autocelebra: nel calendario 2021 gli scatti a 40 anni dall’istituzione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuest’anno, il calendario della Polizia di Stato 2021 celebrerà il 40° anniversario della Legge 121 del 1981 che ha profondamente riformato l’Amministrazione della pubblica sicurezza e istituito la Polizia di Stato. Le immagini raccontano il cambiamento dell’Amministrazione – forza di Polizia moderna, democratica, a ordinamento civile – descrivendo l’evoluzione della simbologia, dell’operatività e del concetto di prossimità. Per raccontare questa evoluzione e descrivere la Polizia di oggi, sono stati individuati nella legge di riforma 12 temi portanti e rappresentati con altrettanti scatti. Ogni fotografia sarà ... Leggi su anteprima24

