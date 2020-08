La mini zona rossa a Sant’Antonio Abate in Campania (Di mercoledì 12 agosto 2020) Due strutture chiuse per un focolaio di Covid-19 a Sant’Antonio Abate in Campania: si tratta del grand hotel la Sonrisa e di Villa Palmentiello. Ma il governatore De Luca ha disposto anche una mini zona rossa in via Croce di Gragnano: su 70 tamponi effettuati 27 hanno dato esito positivo. La mini zona rossa a S. Antonio Abate in Campania Tutto è iniziato quando martedì un dipendente della Sonrisa ha mostrato i sintomi del coronavirus. Ieri poi è stato accertato un altro caso nell’ambito del nucleo familiare del primo contagiato, come spiega Repubblica Napoli: Pochi giorni dopo l’annuncio della messa in onda a settembre su Real Time delle nuove puntate del ... Leggi su nextquotidiano

