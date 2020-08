La madre di un blogger “spoilera” il nuovo Xiaomi: multa milionaria (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Foto: frame del video di @beautiful科技 / Weibo)Xiaomi ha festeggiato il decennale del marchio presentando la speciale e potentissima versione Xiaomi Mi 10 Ultra della propria ammiraglia, ma a conquistare gli onori delle cronache ci ha pensato anche un’anonima signora che ora rischia una multa fino a un milione di dollari ossia 850.000 euro. Perché? Perché si è presa la responsabilità della pubblicazione del video di hands-on sul performante smartphone uscito prima della scadenza dell’embargo concordato tra Xiaomi e giornalisti/blogger. Il filmato è uscito sulla pagina dell’utente @beautiful科技 (“bellissima tecnologia”, la traduzione) sul social network cinese Weibo, che poi è il figlio della signora ... Leggi su wired

copymanle : La solerte blogger-detective tira fuori 'la madre di tutte le prove' sulle malefatte degli #immigrati a #Lampedusa:… - Istudyraimbow_ : RT @_Blondage_: Comunque noi da adolescenti brutte come la fame per forza mia madre mi comprava da vestire alla Upim e quando prendevo un b… - Madre_Superada : Recordando: Versatile Blogger Award, mi primer premio!!! - xhungryforart : RT @_Blondage_: Comunque noi da adolescenti brutte come la fame per forza mia madre mi comprava da vestire alla Upim e quando prendevo un b… -

Ultime Notizie dalla rete : madre blogger Bielorussia, violenze e arresti a Minsk. La leader-mamma in fuga: «Devo proteggere i miei figli» Il Messaggero Madre finge di ordinare una pizza, ma chiama la polizia per chiedere aiuto

Approfittando di un momento in cui il compagno era distratto, la giovane torinese ha composto il numero della Polizia di Stato, sostenendo di voler ordinare una pizza e fornendo immediatamente il suo ...

Sardegna, le coste sono sotto attacco. Ma nel nome del ‘lavoro’ non ci si vende anche la madre

Immaginate di amare, di un amore profondo, quasi innato. Di conoscere a memoria i contorni, le sfumature, le qualità e i difetti di chi muove questo sentimento. Immaginate di dovervene distaccare, ma ...

Approfittando di un momento in cui il compagno era distratto, la giovane torinese ha composto il numero della Polizia di Stato, sostenendo di voler ordinare una pizza e fornendo immediatamente il suo ...Immaginate di amare, di un amore profondo, quasi innato. Di conoscere a memoria i contorni, le sfumature, le qualità e i difetti di chi muove questo sentimento. Immaginate di dovervene distaccare, ma ...