La lista nera dei 4 Paesi Covid. Cosa fare al rientro dalle ferie (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gabriele Laganà Tamponi rapidi per chi rientra in Italia da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. La quarantena è prevista solo se si è positivi al coronavirus L’aumento di casi di coronavirus in Italia, soprattutto importati da persone che si sono recate all’estero in vacanza, ha fatto scattare l’allarme nel nostro Paese. Per correre ai ripari ed evitare nuovi focolai sparsi in tutto il territorio, il governo ha confermato la scelta di eseguire tamponi rapidi negli aeroporti per chi ritorna da Nazioni considerate a rischio a causa del forte aumento di persone colpite dal malattia. Tra queste figurano Spagna, Grecia, Malta e Croazia ma, e questo è alquanto sorprendente, non ci sono Francia e Germania, Stati dove nelle ultime settimane si è registrato un forte incremento di casi di coronavirus. La lista, ... Leggi su ilgiornale

jimxiz : RT @jintteedongkab: Aspetto Il #TancrediIsOverParty per eliminare lui e lele che lucrano sulla loro ship, facendo feticizzare i gay a tutte… - jintteedongkab : Aspetto Il #TancrediIsOverParty per eliminare lui e lele che lucrano sulla loro ship, facendo feticizzare i gay a t… - rainbvrry : @babyhscoeur non dirmi che sei ariete, è nella mia lista nera ???? - bitjou : @AirinVein La Swift sulla mia lista nera per aver cacciato un album del genere proprio in questo periodo - ClaudiaZol2 : RT @Laural21562870: Che bastardi, la gente senza cuore non DEVE avere animali.... È pericoloso, lista NERA x questa persona infame. #AdoptD… -

Ultime Notizie dalla rete : lista nera Enrico Bertolino: «Io, nella lista nera di Berlusconi, ma ora i comici sono al potere» Corriere della Sera Fregene, violentata in spiaggia, trovato l'aggressore: incastrato dai social

Proseguono a ritmo serrato le indagini sulla violenza avvenuta domenica sera sulla spiaggia di Fregene ai danni di una 20enne. I carabinieri del Gruppo Ostia avrebbero già individuato il responsabile ...

Coronavirus, ecco il piano del governo per i rientri dall’estero

L’aumento di casi di coronavirus in Italia, soprattutto importati da persone che si sono recate all’estero in vacanza, ha fatto scattare l’allarme nel nostro Paese. Per correre ai ripari ed evitare nu ...

Proseguono a ritmo serrato le indagini sulla violenza avvenuta domenica sera sulla spiaggia di Fregene ai danni di una 20enne. I carabinieri del Gruppo Ostia avrebbero già individuato il responsabile ...L’aumento di casi di coronavirus in Italia, soprattutto importati da persone che si sono recate all’estero in vacanza, ha fatto scattare l’allarme nel nostro Paese. Per correre ai ripari ed evitare nu ...