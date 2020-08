La lettera a Speranza e i 37 giorni di sciopero della fame: «Si garantiscano i dispositivi indispensabili alle persone con disabilità» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Questa lettera al ministro della Salute Roberto Speranza deve essere letta come un vero e proprio aiuto che l’associazione Luca Coscioni vuole porgere alla massima istituzione sanitaria in Italia affinché possa trovare attuazione una legge che, nel nostro Paese, è stata promulgata nel 2017 e che riguarda i diritti imprescindibili dei disabili. Con la norma, che in nessuna regione viene applicata regolarmente, si chiede di assicurare gli ausili indispensabili alle persone con disabilità. Ausilio che è venuto a mancare per un gruppo di persone in Basilicata che, adesso, chiede l’intervento del ministro attraverso l’azione dell’attivista e segretario dei radicali lucani Maurizio Bolognetti, da 37 giorni ... Leggi su giornalettismo

blogLinkes : Ass.Coscioni, lettera a Speranza per diritti disabili - youfullwellness : #yourfullwellness Ass.Coscioni, lettera a Speranza per diritti disabili - caterinacorda1 : @daniele_1266 @DimitriDiacono Prima lettera ai Corinzi, capitolo 13 versetto 13 'ora esistono queste 3 cose: la fed… - ansa2030 : Ass.Coscioni, lettera a Speranza per diritti disabili. Da 37 giorni dirigente Basilicata in sciopero fame.… - emergency_live : “Non riesce a rispondere in maniera adeguata alle sempre più numerose richieste”, scrive in una lettera inviata al… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera Speranza Ass.Coscioni, lettera a Speranza per diritti disabili - Salute & Benessere Agenzia ANSA Un parco archeologico per Caere, nuova richiesta al ministro Franceschini

Di seguito pubblichiamo la lettera inviata dal geometra Massimo Saltamerenda contenente la richiesta di fondare un Parco archeologico: Egr. Ministro Dario Franceschini, perdoni la prego la mia insiste ...

Coronavirus. No ordinanze per Ferragosto in Campania: scatta serrata sui controlli

Al momento non sono previste ordinanze regionali specifiche in Campania per l'emergenza covid19 in occasione del week end di Ferragosto. Le strutture della Regione continuano il monitoraggio sanitario ...

Di seguito pubblichiamo la lettera inviata dal geometra Massimo Saltamerenda contenente la richiesta di fondare un Parco archeologico: Egr. Ministro Dario Franceschini, perdoni la prego la mia insiste ...Al momento non sono previste ordinanze regionali specifiche in Campania per l'emergenza covid19 in occasione del week end di Ferragosto. Le strutture della Regione continuano il monitoraggio sanitario ...