La Lega sospende i due furbetti: "Hanno preso il bonus Inps da 600 euro" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati Elena Murelli e Andrea Dara”. Lo rende noto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, in merito alla vicenda dei bonus partite Iva.Entrambi i deputati Hanno percepito il bonus Inps di 600 euro previsto per i titolari di partita Iva, si legge in una nota. “Pur non avendo violato alcuna legge - sottolinea il capogruppo Molinari - è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione. E’ comunque incredibile che i vertici dell’Inps non abbiamo versato ai lavoratori che aspettano da marzo quanto ... Leggi su huffingtonpost

"Pur non avendo violato alcuna legge - spiega il capogrupop del Carroccio a Montecitorio Riccardo Molinari - è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo d ...

