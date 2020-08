La Lega Pro e il ricordo di Artemio Franchi, oggi a 37 anni dalla morte (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA - oggi 12 agosto, a 37 anni dalla scomparsa di Artemio Franchi, la sua C lo ricorda con più forza e una dose doppia di gratitudine. Tutto nacque in un caldo pomeriggio d'estate dello scorso anno ... Leggi su corrieredellosport

LegaProOfficial : Comitato 4??.0??: approvato il credito di imposta sulle sponsorizzazioni. Il decreto agosto contiene la misura ??… - ItaSportPress : Trapani, il sindaco scende in campo per trovare nuovi acquirenti - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Lega Pro ricorda Artemio Franchi, si arricchisce 'suo' museo Ghirelli: 'Il più grande dirigente del panorama calcistico' - Eleonor62331802 : RT @LegaProOfficial: In ricordo di Artemio Franchi ?? Presidente @FrancescoGhire2: “Ha saputo unire la passione alla competenza e alla lun… - leo_forleo : RT @RGarinella: Il Grifo in analisi - #Mammolo tra i giganti e #Lazzaro risorge. Il #Grifo vede la #LegaPro #serieb #PesPer #playout @mi… -