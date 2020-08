La Juventus sfoglia la margherita degli attaccanti: tre nomi per Paratici (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Juventus si lascia alle spalle la stagione da poco conclusa, tra la felicità per il nono scudetto consecutivo e la delusione per l'eliminazione agli ottavi di Champions League. I bianconeri devono puntellare la squadra, inserendo forze fresche e profili adatti al gioco pensato dall'allenatore Andrea Pirlo.caption id="attachment 997815" align="alignnone" width="1024" Juventus (getty images)/captionOBIETTIVISecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Juventus avrebbe individuato tre profili per rinforzare il proprio reparto avanzato. Nonostante l'esonero di Maurizio Sarri, resta vivo il sogno Arkadiusz Milik: l'attaccante polacco dovrebbe lasciare il Napoli e piace alla Vecchia Signora per la sua duttilità tattica. Non si esclude un ritorno di Alvaro Morata, ex bianconero dal 2014 al 2016. Inoltre piace anche Edin ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : La Juventus sfoglia la margherita degli attaccanti: tre nomi per Paratici - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sfoglia Sarri esonerato, la Juventus sfoglia la margherita: ecco il sostituto Metropolitan Magazine Italia De Ligt oggi si opera alla spalla destra: tre mesi fuori. Torna a novembre

Dopo aver stretto i denti, adesso può allargare un po’ il sorriso: Matthijs de Ligt ieri era in patria con la fidanzata AnneKee come da documentazione Instagram. Felice, nonostante sa già che tornerà ...

UNDER 23, PROMOZIONE O CASSA?

Prime mosse della Juventus per accontentare Andrea Pirlo: il neo-tecnico ha detto no alla proposta della dirigenza per il grande ritorno. Non uno, ma due attaccanti per la Juventus targata Andrea Pirl ...

Dopo aver stretto i denti, adesso può allargare un po’ il sorriso: Matthijs de Ligt ieri era in patria con la fidanzata AnneKee come da documentazione Instagram. Felice, nonostante sa già che tornerà ...Prime mosse della Juventus per accontentare Andrea Pirlo: il neo-tecnico ha detto no alla proposta della dirigenza per il grande ritorno. Non uno, ma due attaccanti per la Juventus targata Andrea Pirl ...