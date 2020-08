La «guerra» ecologica dei giovani del Friday afgano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Abbiamo scelto il nome Oxygen perché quel che più ci manca qui è l’ossigeno, l’aria pulita, la libertà di respirare”. Ventitre anni, modi svelti e parlantina facile, Faredeen Barakzai arriva di fretta al Gol-e-Sang Center. In un piazzale circondato da vecchi container dipinti con colori pastello, ragazzi e ragazze provano numeri circensi, si passano di mano in mano birilli e palline, qualcun altro oscilla su alti trampoli, mentre una ragazza scatta fotografie. Siamo nel quartiere di Dehbori, a due passi … Continua L'articolo La «guerra» ecologica dei giovani del Friday afgano proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

fabiospes1 : RT @fattoquotidiano: È iniziata la guerra ai sussidi ambientalmente dannosi, che costano al nostro Paese più di 19 miliardi di euro l’anno… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: È iniziata la guerra ai sussidi ambientalmente dannosi, che costano al nostro Paese più di 19 miliardi di euro l’anno… - lauragrossi50 : RT @fattoquotidiano: È iniziata la guerra ai sussidi ambientalmente dannosi, che costano al nostro Paese più di 19 miliardi di euro l’anno… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: È iniziata la guerra ai sussidi ambientalmente dannosi, che costano al nostro Paese più di 19 miliardi di euro l’anno… - FPuggini : RT @fattoquotidiano: È iniziata la guerra ai sussidi ambientalmente dannosi, che costano al nostro Paese più di 19 miliardi di euro l’anno… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra ecologica

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

NARDO’ (Lecce) – L’amministrazione comunale “arruola” sei falchi per combattere i piccioni dell’area urbana e, in particolare, del centro storico. È stato infatti assegnato alla Ecological Bird Stop, ...L’amministrazione comunale di Nardò “arruola” sei falchi per combattere i piccioni dell’area urbana e, in particolare, del centro storico. È stato infatti assegnato alla Ecological Bird Stop, azienda ...