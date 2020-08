La Germania perplessa sul vaccino russo: 'Pericolo usarlo senza aver fatto molti test' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Anche la Germania pone dei dubbi sul vaccino russo contro il coronavirus, Sputnik V, annunciato dal presidente Vladimir Putin in pompa magna come il primo al mondo. Secondo il ministro della Salute ... Leggi su globalist

Anche la Germania pone dei dubbi sul vaccino russo contro il coronavirus, Sputnik V, annunciato dal presidente Vladimir Putin in pompa magna come il primo al mondo. Secondo il ministro della Salute te ...“Stamattina per la prima volta al mondo è stato registrato un vaccino contro la nuova infezione da coronavirus“. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato così il via libera del ministero della ...