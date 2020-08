La forza della meditazione protegge il cuore (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si dice spesso che per contrastare lo stress è fondamentale riflettere su se stessi, sfruttando i benefici del pensiero nella gestione di questa condizione. Visto che la tensione emotiva è “nemica” del cuore, appare quindi basilare in questo senso impegnarsi in programmi di meditazione, anche perché, grazie a questa semplice strategia, è possibile contribuire a ridurre il rischio cardiovascolare. A dirlo è una ricerca pubblicata su American Journal of Cardiology. La conferma da una grande banca dati Già nel 2017 l’American Heart Association, l’organizzazione scientifica che riunisce gli specialisti americani in cardiologia, aveva messo a punto un documento particolarmente interessante che dimostrava come la meditazione poteva avere un ruolo in chiave preventiva, in ... Leggi su dilei

poliziadistato : È pronto e da oggi è possibile prenotarlo. È il #calendariopolizia 2021 dedicato a un momento storico della nostra… - amnestyitalia : ?? Uso eccessivo della forza in #Bielorussia ?? Siano avviate indagini sul comportamento delle forze di polizia e sia… - SkySportMotoGP : .@Marco12_B vince di forza in Austria per il suo sogno iridato ?? ?? Ma @88jorgemartin è eroico: sul podio malgrado l… - EsaLamorte : RT @LaVeritaWeb: Il ministro dell'Interno inglese ha detto a chiare lettere ai francesi di stoppare i barchini di clandestini nella Manica.… - moriecla : RT @LaVeritaWeb: Il ministro dell'Interno inglese ha detto a chiare lettere ai francesi di stoppare i barchini di clandestini nella Manica.… -

Ultime Notizie dalla rete : forza della Che lezione di forza della Royal Navy ai buonisti pro Ong di casa nostra La Verità Balcone in Musica: il 4 e il 5 settembre il festival dell'arte e della solidarietà di Nettuno si sposta in Teatro

Dopo sei edizioni realizzate dal suggestivo balcone di Piazza Colonna a Nettuno, in provincia di Roma, il festival “Balcone in musica” si evolve per venire incontro alle nuove norme sanitarie e si tra ...

Quarant'anni fa la riforma della Polizia, un calendario benefico per ricordarla

121 del 1981 che ha profondamente riformato l’Amministrazione della pubblica sicurezza e istituito la Polizia di Stato. Le immagini raccontano il cambiamento dell'Amministrazione – forza di polizia ...

Dopo sei edizioni realizzate dal suggestivo balcone di Piazza Colonna a Nettuno, in provincia di Roma, il festival “Balcone in musica” si evolve per venire incontro alle nuove norme sanitarie e si tra ...121 del 1981 che ha profondamente riformato l’Amministrazione della pubblica sicurezza e istituito la Polizia di Stato. Le immagini raccontano il cambiamento dell'Amministrazione – forza di polizia ...