La figlia di Putin prende il vaccino anti-Covid: occhio agli effetti collaterali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giuseppe Conte dice che il vaccino per il Coronavirus non sarà obbligatorio per la popolazione (dettaglio: il vaccino non c'è) e intanto Vladimir Putin dice che il vaccino per il Coronavirus non sarà obbligatorio per la popolazione (dettaglio: il vaccino c'è). La Russia infatti ha realizzato il primo vaccino anti Covid 19 - l'annuncio è di ieri - e Putin l'ha testato anche su sua figlia, pare con buoni risultati: sarà prodotto da settembre e distribuito dal primo gennaio 2021. Questo vaccino si chiamerà «Sputnik V» (un omaggio al primo satellite lanciato nel 1957 attorno alla Terra) e ci sono una ventina di ... Leggi su liberoquotidiano

