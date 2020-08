La FIFA multa la Juventus sulla cessione di Benatia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Juventus multa Benatia – La cessione di Mehdi Benatia all’Al Duhail da parte della Juventus torna sotto i riflettori. Come svelato da calciomercato.com – e come si evince da un documento ufficiale della FIFA datato 20 settembre 2019 – il club bianconero è stato multato dall’organo di governo del calcio mondiale per aver violato alcune … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Pippo Russo, giornalista, attraverso calciomercato.com, ha rivelato una notizia sulla cessione di Benatia, che nessuno aveva ripreso prima d'ora: "Abbiamo da darvi due notizie. La prima notizia riguar ...

