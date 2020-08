La Consulta ha bocciato i ricorsi: sì a referendum e election day (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco e dall'Associazione +Europa, riguardanti, sotto vari profili, il taglio dei parlamentari, il relativo referendum costituzionale e le elezioni regionali, per i quali sono state fissate le date del 20 e 21 settembre, il cosiddetto 'election day'. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, che domani depositerà le ordinanze con le motivazioni. Il no ai ricorsi della Basilicata e del comitato promotore Dopo la camera di consiglio svolta stamane, la Corte ha dichiarato inammissibile (relatore il giudice Giuliano Amato) il conflitto sollevato dal comitato promotore del referendum sul taglio dei ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : La Consulta ha bocciato i ricorsi: sì a referendum e election day - HMannione : RT @Agenzia_Italia: La Consulta ha bocciato i ricorsi: sì a referendum e election day - fisco24_info : La Consulta ha bocciato i ricorsi: sì a referendum e election day: AGI - Sono inammissibili i conflitti di attribuz… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La Consulta ha bocciato i ricorsi: sì a referendum e election day - lastep440 : RT @Agenzia_Italia: La Consulta ha bocciato i ricorsi: sì a referendum e election day -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta bocciato

È arrivata la risposta della Corte costituzionale, che era appunto attesa per oggi, sui ricorsi presentati dal Comitato promotore per il no, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco ( ...AGI - Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco e dall’Associazio ...