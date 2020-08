La Confederazione vuole mettere il casco a tutti gli e-biker (Di mercoledì 12 agosto 2020) È in consultazione la revisione parziale della legge sulla circolazione stradale. Spicca l'adeguamento di Via Sicura Leggi su media.tio.ch

giovannaconfal4 : RT @dukana2: #Cia #Basilicata?Confederazione Imbecilli #AmbienteSvenduto che non hanno mai difeso la propria terra e coltivano merda tossic… - dukana2 : RT @dukana2: #Cia #Basilicata?Confederazione Imbecilli #AmbienteSvenduto che non hanno mai difeso la propria terra e coltivano merda tossic… - dukana2 : #Cia #Basilicata?Confederazione Imbecilli #AmbienteSvenduto che non hanno mai difeso la propria terra e coltivano m… -

Ultime Notizie dalla rete : Confederazione vuole Tribunale e Procura federale, il Ticino vuole chiarezza Ticinonline La Confederazione vuole mettere il casco a tutti gli e-biker

BERNA - Il codice della strada va aggiornato: ne è convinto il Consiglio federale, che ha avviato la procedura di consultazione per la revisione parziale della legge sulla circolazione stradale (LCStr ...

Tribunale e Procura federale, il Ticino vuole chiarezza

BELLINZONA - «L’immagine del Tribunale penale federale e dell’antenna ticinese del Ministero pubblico della Confederazione scaturita dai media ci porta a esprimere la preoccupazione che potrebbe avere ...

BERNA - Il codice della strada va aggiornato: ne è convinto il Consiglio federale, che ha avviato la procedura di consultazione per la revisione parziale della legge sulla circolazione stradale (LCStr ...BELLINZONA - «L’immagine del Tribunale penale federale e dell’antenna ticinese del Ministero pubblico della Confederazione scaturita dai media ci porta a esprimere la preoccupazione che potrebbe avere ...