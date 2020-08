La Confederazione vuole mettere il casco a tutti gli e-biker (Di mercoledì 12 agosto 2020) È in consultazione la revisione parziale della legge sulla circolazione stradale. Spicca l'adeguamento di Via Sicura Leggi su media.tio.ch

BERNA - Il codice della strada va aggiornato: ne è convinto il Consiglio federale, che ha avviato la procedura di consultazione per la revisione parziale della legge sulla circolazione stradale (LCStr ...

Lauber: commissione vuole levare immunità

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) si è espressa a favore della soppressione dell'immunità del dimissionario procuratore generale della Confederazione Michael Laub ...

