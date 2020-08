La chiave del caso nelle ossa? ​Cosa sappiamo ora della dj (Di mercoledì 12 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Resta un giallo la morte di Viviana Parisi. Agli esperti occorreranno circa 90 giorni per stabilire l'ora e le cause del decesso "ossa fratturate in più parti del corpo". Non trapelano molte informazioni sull'esito dell'autopsia di Viviana Parisi quando, nella tarda serata di martedì 11 agosto, si spalancano le porte della sala mortuaria dell'ospedale Pardo di Messina. Le poche parole che riferiscono gli esperti alla stampa, e ai familiari della mamma deejay, lasciano intendere che occorrerà ancora del tempo per chiarire le cause del decesso e stabilire l'ora esatta della morte. "Ci servono circa 90 giorni", dicono all'unisono i periti che per tre lunghe ore hanno esaminato il corpo della 43enne. Fratture multiple al corpo "Lesioni al torace e al ... Leggi su ilgiornale

Giornata di fuoco in chiave mercato per la Virtus Cilento, che ha riconfermato molte pedine della passata stagione. Il sodalizio presieduto da Carmelo Infante, vincitore del gruppo D di Promozione, di ...

Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport. Errore molto pesante da parte dell’olandese Jeffrey Herlings, che ha gettato alle ortiche una possi ...

